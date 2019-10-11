البترول تكشف سبب الهبوط الاضطراري لطائرتها الهليكوبتر في البحر

صرح المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبد العزيز انه حدث عصر اليوم عطل فني لطائرة هليكوبتر تابعة لشركة خدمات البترول الجوية مما اضطر قائد الطائرة من عمل هبوط اضطراري على سطح المياه على مسافة ٦٥ ميلا شمال بور سعيد.
وتابع: تم اجلاء طاقمي الطائرة والركاب الثلاثة وقامت شركة خدمات البترول الجوية بالدفع بطائرتي هليكوبتر عكس خط سير الطائرة.
واضاف: تم إبلاغ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي التابع للقوات المسلحة وقام بإرسال طائرتين ولنش قام بإنقاذهم وتوصيلهم لقاعدة بور سعيد البحرية وكان في استقبالهم محافظ بور سعيد وهم بحالة جيدة.
وتابع: تم اجلاء طاقمي الطائرة والركاب الثلاثة وقامت شركة خدمات البترول الجوية بالدفع بطائرتي هليكوبتر عكس خط سير الطائرة.
واضاف: تم إبلاغ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي التابع للقوات المسلحة وقام بإرسال طائرتين ولنش قام بإنقاذهم وتوصيلهم لقاعدة بور سعيد البحرية وكان في استقبالهم محافظ بور سعيد وهم بحالة جيدة.
يشار الى ان طائرة هليكوبتر تابعة لشركة PAS لخدمات البترول،هبطت اضطراريا في البحر على بعد ٦٥ ميلا شمال بورسعيد أثناء عودتها من أحد حفارات البترول متجهة إلي مدينة بورسعيد.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدنى، إن طائرة الخدمات البترولية كان على متنها 3 ركاب أجانب واثنين من أفراد الطاقم، واستطاعوا الهبوط بسلام دون أي خسائر في الأرواح.
وأضاف المصدر، أنه تم إرسال فريق البحث والإنقاذ لتحديد موقع الحادث وانتشال ركاب الطائرة واسعافهم وتم تشكيل لجنة للوقوف علي أسباب الواقعة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدنى، إن طائرة الخدمات البترولية كان على متنها 3 ركاب أجانب واثنين من أفراد الطاقم، واستطاعوا الهبوط بسلام دون أي خسائر في الأرواح.
وأضاف المصدر، أنه تم إرسال فريق البحث والإنقاذ لتحديد موقع الحادث وانتشال ركاب الطائرة واسعافهم وتم تشكيل لجنة للوقوف علي أسباب الواقعة.