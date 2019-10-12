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حوادث

اليوم.. نظر طعون رسوم البليت

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم، السبت، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة، نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة القاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت «خام الحديد».

كانت المحكمة قد أجلت نظر القضية في الجلسة الماضية للرد والاطلاع على المستندات وسماع المرافعات في كافة الطعون المُقدمة في القضية.

كانت محكمة القضاء الإداري قررت إلغاء قرار وزير التجارة بالصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم على واردات البيلت بتاريخ 4 يوليو الماضي، إلا أنه رغم صدور قرار المحكمة واجب التنفيذ، إلا أن وزارة الصناعة، وكذلك مصلحة الجمارك لم يلتزما بتنفيذ هذا القرار حتى الآن.

وتقدمت وزارة الصناعة والتجارة وعدد من المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة بطعون ضد قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم ٣٤٦ الخاص بفرض رسوم ١٥% على واردات خام البيلت.
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