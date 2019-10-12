أول تعليق من عمرو أديب على صورة محمد صلاح مع عارضة الأزياء.. شاهد

عقب الإعلامي عمرو أديب، علي الصور التي تداولها على مواقع السوشيال ميديا مؤخرا لنجم كرة القدم العالمية محمد صلاح بصحبة عارضة أزياء شهيرة برازيلية لصالح إحدى المجلات الشهيرة.



وأضاف عمرو أديب خلال تقديمه برنامج" الحكاية" والمذاع عبر قناة Mbc مصر،:" الجمهور أطلق هاشتاج باسم محمد صلاح وبدأ ينتقد ويقارن بينه وبين اللاعب محمد أبو تريكة والبعض يهاجمه بسبب جلسة التصوير وهذا الشيء مبالغ فيه لأن وضع محمد صلاح والمجتمع الذي يعيش فيه له عادات وتقاليد مختلفة ويعتبر شخصية عالمية.



وأردف قائلا:" إننا نفتخر بمحمد صلاح وهو شاب يبلغ ٢٧ عاما ومن الجيد أنه يحافظ على أدائه على الرغم من كافة الضغوط التي يعيش فبها وتم اختياره ضمن أفضل لاعبين على مستوى العالم لذلك لايجب الضغط عليه بهذا الشكل ويجب دعمه.