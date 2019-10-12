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رياضة

كنا أسياد القارة.. أحمد رمزي: الدوري وأفريقيا أهم من الكأس والكونفيدرالية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
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حسن العمدة
أعرب أحمد رمزي نجم الزمالك الأسبق، عن سعادته بفوز الفريق الأبيض ببطولتي كأس مصر والكونفيدرالية الأفريقية الفترة الماضية.

قال رمزي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "بالتأكيد سعدت لفوز الزمالك بالبطولتين، لكن أحب الدوري ودوري الأبطال، كنا أسياد أفريقيا وأبطال القارة ولنا شهرة واسعة، أتمنى أن نعود مرة أخرى لذلك".

واختتم: "أخلص جمهور رأيته في حياتي هو جمهور الزمالك، لا يوجد مثله في مساندته للنادي، وأتمنى أن يسعدهم الفريق الموسم الحالي".
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