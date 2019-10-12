تعليق ناري من رئيس وزراء فلسطين عن صفقة القرن.. فيديو

قال محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الفلسطيني يقاتل منذ 100 عام من أجل حقه في تحقيق مصيره وإنهاء الاحتلال وهناك حديث عن صفقة القرن وتلك الصفقة بدأت في مشهد اقتصادي ظهر في فسحة فنجان القهوة في المنامة وكان مشهد من الكذب ومخرجاته صفر.



وأضاف محمد اشتية في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" لا احد يعلم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورأينا الشق الإقتصادي منها وهو عبارة عن وهم، نحن لم نرى تلك الخطة ولا نعلم ما في محتواها، ولكن نعلم كل ما هو ليس متواجد في تلك الخطة ومنهم مبدأ حل الدولتين والعودة لحدود 67 والقدس واللاجئين، وكل تلك القضايا تعتبر مفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية الإسرائيلية".



وتابع محمد اشتية:"قامت أمريكا بخطوات أحادية مثل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وأكد ترامب أن القدس ليست على طاولة المفاوضات".



وأكمل محمد اشتية:" أي دولة في العالم لها أرض وحدود وقيادة، ونحن شركاء في مع مصر في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية والحفاظ على الشرعية الفلسطينية وشركاء مع مصر في مكافحة الإرهاب".