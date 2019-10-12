كيفية صيانة الحاسب الآلى.. بقصر ثقافة حوض الرمال

عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "كيفية صيانة الحاسب الآلي" ألقتها إيمان حسن، وتحدثت عن اهم الاجزاء الرئيسية للحاسب، وكيفية صيانتها، وهي صندوق الحاسوب ولوحة المفاتيح والشاشة والفأرة، وتناولت صيانة كل جزء والعيوب بصندوق الحاسوب.





وأوضحت أن تعرضها للغبار والمخلّفات وتراكمها في معدات الجهاز قد يتسبب في حدوث التماس كهربائي، أو ارتفاع في درجة حرارة الجهاز، لذا يُنصح بفتح الصندوق، وتنظيف الغبار منها بشكل كامل، ولوحة المفاتيح قد تتسبب الاتربة وتناول الطعام بجانب الجهاز في دخول فتات الطعام بين شقوق المفاتيح في لوحة المفاتيح.





لهذا يجب إزالة هذه البقايا، باستخدام الرشاش الخاص بتنظيف الغبار، ومطّهر آمن لتعقيم لوحة المفاتيح الشاشة قد تتسبّب بصمات الأصابع، والغبار المتراكم على الشاشة بتعطيل الجهاز والعمل بشكل غير طبيعي لذا يجب تنظيفها بشكل منتظم، ويكون ذلك بإستخدام قطعة قماش خاصّة، لمسح الشاشة وتنظيفها بلطف، والفأرة ينبغي تنظيفها حتى لا يتسبب في تعطيل حركة المؤشر، ويكون ذلك من خلال فك الحلقة في الجزء السفلي من الفأرة وإزالة الكرة، ثم القيام بتنظيف الأوساخ المتراكمة داخل المكان الذي ترتكز فيه، بالإضافة إلى تحديث البرامج وتنزيل برامج الوقاية من الفيروسات.



كما نفذ القصر ورشة قراءة حره للأطفال، إلى جانب مناقشة كتاب "أبدا بنفسك" والهدف من ذلك الحث على القراءة، وحب الاطلاع وتنمية العقول للأطفال تنمية مستنيرة، تحت اشراف عادل سعدي .