بعد ظهوره مع عارضة أزياء برازيلية محمد صلاح يتصدر تويتر.. ومغردون: هينام علي السلم النهاردة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_صلاح بعد صوره مع عارضة الأزياء البرازيلية "اليساندرا أمبروسيو"، المعروضة على غلاف مجلة GQ البريطانية.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏مش قاااادر ي جماعة 😂😂😂😂

ده ابو صلاح هينام ع السلم انهاردة 💔😂😂





‏محمد صلاح إنسـان عادى .. من حقه يحقق أرباح مالية

ومدير أعماله بيخطط كويس وبيحاول يخليه يحقق مكاسب كبيرة خلاله فترة تألقه

أبو صلاح يعمل إعلانات وشغل تسويق زى ما هو عايز

دي فترة مش هتتعوض فى حياته تانى.. ولازم يكسب فلوس على قد ما يقدر

صلاح لما يعتزل مفيش حد هيقوله انت فين !





‏انتا هتزعل وتجيب ناس تزعل يا ابو صلاح ‎#محمد_صلاح





‏ابو صلاح هتلاقيه نام ف الانتريه النهارده 😂😂



‏ابو صلاح سترها و لبسها ، الله عليك يا فخر العرب 😂😂❤️



‏‎اذا كان عندكم كريستيانو ، عندنا صلاحيانو 😂❤️

‎#فخر_العرب

‎#محمد_صلاح