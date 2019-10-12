لا تلتقط صورا قريبة من منزلك .. لص استغل انعكاس العين في صور فنانة لمطاردتها

ألقت الشرطة القبض على رجل ياباني ، لقيامه بمطاردة نجمة لـ موسيقى البوب ومهاجمتها ومداهمة في منزلها، حيث عثر الرجل على منزل المرأة من خلال دراسة وتحليل الصور التي نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.



وذلك من خلال مراقبة محطة القطار المنعكسة في عينيها، والعثور على تلك المحطة التي تستخدمها يوميًا وانتظارها فيها، ثم تتبعها إلى المنزل وفقًا لموقع ذا فيرج.



كما يبدو أن الرجل قد علم المزيد عن المكان الذي تعيش فيه المرأة من خلال دراسة مقاطع الفيديو التي نشرتها على مواقع التواصل من داخل شقتها، ومراقبة ستائرها واتجاه دخول الضوء من خلال نوافذها.



قد لا تكن نجمة موسيقى البوب هي الوحيدة المهددة لكنها ما زالت قصة تحذيرية حول كيفية استخدام التفاصيل الدقيقة في صور هاتفك الذكي لمعرفة واحدة من أكثر المعلومات الخاصة بك مثل "أين تعيش".



لذلك تجنب مشاركة الصور التي تم التقاطها بالقرب من منزلك مباشرة، أو على الطرق التي تمر بها كثيرًا، يمكنك أيضًا الانتقال إلى إعداداتك وإيقاف تشغيل تحديد الموقع الجغرافي التلقائي لصورك، بحيث لا يتم تضمين إحداثيات GPS في البيانات الوصفية لكل صورة تلتقطها.



بعض الأشخاص يمكنهم فقط تنزيل صورك من Facebook أو Twitter للعثور على الإحداثيات التي التقطت بها الصورة، ووفقًا لتقارير المستهلك، فإن معظم الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك Craigslist و Facebook و Imgur و Instagram و Twitter و WhatsApp - تقوم بإخراج البيانات الوصفية من الصور التي تنشرها بشكل عام.