انخفاض عدد الأسر التي تتلقى مساعدات حكومية في سنغافورة

أظهرت أرقام رسمية في سنغافورة أن عدد الأسر التي تتلقى مساعدة مالية حكومية والمقدم من صندوق الرعاية المجتمعية وصل في عام 2018 إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات.



وجاء في التقرير السنوي الصادر عن صندوق الرعاية المجتمعية للعام المالي 2018 والذي نشرته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرية أن حوالي 37 ألفًا و400 أسرة استفادت من برنامج الرعاية المختلفة التي قدمها الصندوق العام الماضي بانخفاض عن العام الذي قبله، بما في ذلك الذين يتلقون المساعدات القصيرة إلى متوسطة الأجل والمساعدات طويلة الأجل.



وأشارت الأرقام إلى أن المبالغ التي وزعت العام الماضي بلغت حوالي 127 مليون دولار سنغافوري مقارنة بنحو 131 مليون دولار في عام 2017.



ولفتت الصحيفة إلى أن صندوق الرعاية "كوم كير" الذي أطلق في عام 2005 هو شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسية التي تعد بمثابة شريان حياة للسنغافوريين الذين هم في حاجة للدعم المادي.