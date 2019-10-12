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اقتصاد

استقرار أسعار الأسمنت اليوم 12 أكتوبر 2019

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:14 ص
صدى البلد
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زينب أبو الخير
رصد "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الأسمنت اليوم، السبت، حيث استقرت أسعار الأسمنت، وذلك وفقا للعرض والطلب بالسوق، وتباينت الأسعار بين الشركات، فتراوح السعر ما بين 785 جنيها للطن إلى 815 جنيها للطن.

فاستقرت أسعار شركة العربية للأسمنت عند 793 جنيها للطن، وشركة مصر بنى سويف للأسمنت عند 815 جنيها للطن، وشركة لافارج للأسمنت عند 785 جنيها، وشركة اسمنت ميدكوم أسوان عند 773 جنيها للطن، وشركة أسمنت سيناء عند 783 جنيها للطن، وشركة العريش للأسمنت عند 788 جنيها للطن، وشركة السويس للأسمنت عند 785 جنيها للطن، وشركة أسمنت حلوان عند 803 جنيهات للطن، ورفعت شركة أسمنت شورى السعر لـ 775 جنيها، وشركة جنوب الوادى لـ 790 جنيها للطن، وشركة مصر للأسمنت قنا لـ 778773 جنيها للطن وشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف لـ790 جنيها للطن، وشركة النهضة لـ785 جنيها للطن، ووصل سعر الطن بشركة السويدى للأسمنت لـ 803 جنيهات للطن.
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