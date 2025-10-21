قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
ما واجب كل من الزوجين تجاه الآخر عند التقصير في حقوق الله؟
حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي
إحصائية جديدة.. الأهلي حصد 48 بطولة مقابل 7 للزمالك منذ تولي مجلس حسين لبيب
النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
دعاء صلاة الفجر للرزق وقضاء حاجتك.. لا تفوت أوقات البركة في الصباح
بقدرات كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم لوتس اليترا 2025؟
خليل الحية: حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار
حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر
ما فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى؟.. الإفتاء تجيب
عودة أسطورة السيارات الرياضية.. تصميم مستوحى من Honda NSX| صور
توك شو

مصطفى هريدي: هذا سر نجاح إفيه موووز وإنتي فلة مع الجمهور.. فيديو

حلقة الفنان مصطفى هريدي
محمد شحتة

قال الفنان مصطفي هريدي، إنني شاركت مع الزعيم في عدد من الأفلام والأعمال الدرامية، وهذا يسعدني وفخور بذلك، وبداية حياتي كنت أشاهد فيلم الافوكاتو للنجم عادل إمام، وطيلة حياتي وكبرت علي أفلام وأعمال الزعيم عادل امام.

وأضاف خلال حلوله ضيفا مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس انني وصلت إلى الزعيم عادل إمام، عن طريق المخرج علي ادريس وبسبب نجاح أغنية "أمي الحبيبة " مع هشام عباس ، واول فيلم أخرجه المخرج علي ادريس كان "التجربة الدنماركية " ، وتحدث معي وقال تعالا وستشارك معانا في الفيلم في دور "رجل البيتزا "، وتحدث معي الزعيم عادل امام عن ذلك المشهد وقالي تحدث وانت بتجيب البيتزا مش تدخل وتخرج فقلت له افيه " موز" في اشارة الي نيكول سابا وهي تؤدي دور الراقصة ، وكان في مشهد ثالث في القسم ولكن لم يعرض وقلت نفس الإفيه.

وفي فيلم مرجان أحمد مرجان، أن الزعيم عادل إمام، هو من رشحني للمشاركة في الفيلم ، وكان وقتها بيصوروا الفيلم ، وقال وقتها الزعيم ان مصطفي هريدي معانا في مشاهد الجامعة بالفيلم ، وكنت بروح كل يوم ومش بعمل حاجه .. حتي جاء مشهد الفنانة ميرفت امين وقلت وقتها للفنانة ميرفت امين " نفضي .. انتي فلة  قشطة " ونجح جدا.

ومن بعد هذا المشهد ونجاحه كنت أشارك معاهم في جميع المشاهد في باقي الفيلم ، وكنا بنصور في مسرح الزعيم وفي مشهد التخرج قالولي وانت تطالع تاخد شهادة التخرج ،  امشي وما تخدش الشهادة وبالفعل قمت بذلك وعمل وقتها ضحك غير طبيعي ، وكان قافلة حلوة جدا للدور وللفيلم وهذا الفيلم عمل بصمة لي في حياتي

وقدمت أعمال اخري مثل حبك نار وابن القنصل وخالتي فرنسا وغيرها ، ولم اندم اي اي فيلم اشارك فيه حتي فيلم "مجنون أميرة" لم اندم عليه ، واتمني المشاركة مع الزعيم دائما واعشق جمهور المسرح وأفضل النجم احمد حلمي واتوجه في ختام الحلقة لتوجيه الشكر الي والده وان ربنا يرحمه وهو في مكان افضل بكتير.

مصطفي هريدي الافلام الأعمال الدرامية عادل إمام مجنون أميرة

