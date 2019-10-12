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أخبار العالم

طقس السعودية.. بالتفاصيل حقيقة إعصار جازان وحالة الموانئ ودرجات الحرارة ..فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:06 ص
على صالح
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية استمرار هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك.

ووفقا لتوقعات طقس اليوم السبت، يمتد تأثير تلك الحالة على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق. 

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية، وأجزاء من المنطقة الشرقية. 

ويؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وعن حالة البحر الأحمر، فالرياح السطحية، شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 38 كم / ساعة، والموج متوسط يصل ارتفاعه من متر إلى مترين.

أما عن حالة الخليج العربي، فالرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 إلى 34 كم / ساعة، والموج خفيف إلى متوسط ويصل ارتفاعه من نصف متر إلى متر ونصف

بيان تفصيلي بدرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت على المملكة العربية السعودية   

اعصار جازان 
وأفادت منصة «طقس العرب» بأن عددا من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تداولوا مشاهد عديدة لما قيل أنه إعصار «قمعي» تشكل في منطقة جازان.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره الموقع لحظة تشكل إعصار قمعي ضخم، دون أن يُحدث أي اضرارٍ، اقتصر تأثيره على المناطق الصحراوية قبل أن يتلاشى سريعا في منطقة جازان.

وأضاف «طقس العرب» أن مثل هذه الأعاصير القمعية تحدث خلال حالات عدم الاستقرار الجوية القوية، وتتطلب وجود تيارات رفع نشطة ووجود اختلاف في سرعة وحركة الرياح في طبقات الجو العامودية. 

وتعرضت منطقة «جازان» ظُهر الأربعاء الماضي لسُحب ركامية رعدية، ترافقت بزخات من الأمطار الغزيرة وتساقط للبرد. 
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