طقس السعودية.. بالتفاصيل حقيقة إعصار جازان وحالة الموانئ ودرجات الحرارة ..فيديو

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية استمرار هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك.





ووفقا لتوقعات طقس اليوم السبت، يمتد تأثير تلك الحالة على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.





كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية، وأجزاء من المنطقة الشرقية.





ويؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، والمرتفعات الجنوبية الغربية.





وعن حالة البحر الأحمر، فالرياح السطحية، شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 38 كم / ساعة، والموج متوسط يصل ارتفاعه من متر إلى مترين.



