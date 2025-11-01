قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

300 مليون جنيه لرصف طريق مصر - إسكندرية الصحراوي احتفالا بالمتحف الكبير

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

كشفت وزارة التنمية المحلية عن جهودها في مجال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير جزءًا حيويًا من الرؤية الشاملة للمشروع، بتكلفة 519  مليون جنيه.

تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تقريراً اليوم حول الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير .

استعداد لافتتاح المتحف المصرى الكبير

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للاستعداد لافتتاح المتحف المصرى الكبير والذى من المقرر أن يشهده مساء اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور دولى رفيع المستوي من الملوك والأمراء والرؤساء ورؤساء الحكومات .

تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري

وأكدت الدكتورة منال عوض أن جهود وزارة التنمية المحلية في مجال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري جزءًا حيويًا من الرؤية الشاملة للمشروع، والذي لا يقتصر على كونه متحفًا عالميًا فقط، بل أصبح نواة لتطوير منطقة كاملة.

رفع كفاءة وتطوير الطرق والشوارع الرئيسية والمحورية المؤدية إلى المتحف

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن جهود الوزارة تركزت في رفع كفاءة وتطوير الطرق والشوارع الرئيسية والمحورية المؤدية إلى المتحف، مثل طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، تحسين شبكة الإنارة العامة لتعزيز المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة ، كذلك إعادة تأهيل واجهات المباني والمحال التجارية الواقعة على الطرق المؤدية إلى المتحف، ويشمل ذلك طلاء الواجهات، وتركيب لوحات إعلانية موحدة ومتناسقة، وإزالة الإشغالات والتعديات وتنفيذ مشاريع للتشجير وزراعة المسطحات الخضراء على طول الطرق وفي الميادين القريبة، لتحسين الهوية البصرية وتحسين جودة الهواء.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أن جهود وزارة التنمية المحلية في تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الجديد هي جهود تكميلية وتنظيمية تهدف إلى تحويلها من مجرد موقع لبناء ضخم إلى منطقة جاذبة ومتكاملة بهدف خلق تجربة متميزة للسياح تبدأ من لحظة دخولهم للمنطقة وحتى انتهاء زيارته، وتعكس الصورة الحضارية لمصر التي تليق بتاريخها العريق ومستقبلها الطموح.

إظهار الوجه الحضاري لمصر

كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية إن المشروع يترجم توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتحقيق نقلة نوعية في المظهر الحضاري للمنطقة، وتقديم صورة مشرفة لمصر تستحق مكانتها بين دول العالم" ، حيث يمثل هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وإظهار الوجه الحضاري لمصر بما يليق بتاريخها العريق ومستقبلها الطموح، حيث يسهم بشكل مباشر في دعم المنتج السياحي المصري ويخدم خطة الدولة للتطوير الشامل .

وأوضح التقرير الذي استعرضته الدكتورة منال عوض اليوم السبت من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة أنه تم التنسيق مع محافظة الجيزة لحصر أعمال التطوير المطلوبة بدءً من ميدان الرماية وحتى نفق حازم حسن بطول 7.5 كم ومتوسط عرض 33 م، حيث بلغت تكلفة أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف الطرق بالمنطقة بتكلفة إجمالية 232.151 مليون جنيه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية للعام المالي 2023/ 2024.

كما أشار التقرير إلى أن أعمال التطوير شملت كذلك تقوية وإعادة رصف طريق مصر/ الإسكندرية الصحراوي بإجمالي مبلغ مائتان وواحد مليون جنيه ومائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه ، وأعمال إنارة للطريق بإجمالي مبلغ خمسة وعشرون مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف جنيه، وتنفيذ آبار (قايسونات) وبالوعات صرف مياه الأمطار بالطرق بداية من الطريق الدائري حتي محور 26 يوليو بإجمالي مبلغ أربعة ملايين وسبعمائة وستة آلاف جنيه ، كما شملت أعمال التطوير أيضاً رفع 330 ألف طن تراكمات من المخلفات من المناطق المؤدية بتكلفة 57 مليون جنيه.


 

افتتاح المتحف المصري الكبير

