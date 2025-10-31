شاشات عرض بميدان أبو الحجاج الأقصري لنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير غداً

بدأت محافظة الأقصر اليوم في وضع اللمسات الأولى لتجهيز شاشات عرض ضخمة بميدان سيدي أبو الحجاج في قلب المدينة، استعداداً لبث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير غداً، في حدث ينتظره المصريون والعالم كله لما يحمله من فخر للحضارة المصرية.

وشهد الميدان تواجد فرق العمل من مجلس المدينة، لبدء تركيب الشاشات وربطها بأنظمة البث، مع تجهيز الإنارة ومناطق المتابعة للمواطنين، ليكون الميدان جاهزاً لاستقبال الأهالي الراغبين في متابعة الاحتفالية التاريخية.

ووجّه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بسرعة إنهاء كل الأعمال الفنية والتنظيمية، وضمان تشغيل الشاشات في التوقيت المحدد، وتوفير الأجواء المناسبة لتجمع الأسر والشباب ومشاركة الجميع في لحظة تُجسد اعتزاز المصريين بتراثهم العظيم.