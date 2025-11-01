المحافظات تضع اللمسات النهائية للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

تضع المحافظات اللمسات النهائية، لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وتم تجهيز شاشات عرض عملاقة في المياديين الرئيسية بالمحافظات.

قنا

أنهت محافظة قنا، استعداداتها لتجهيز عدد من الشاشات العملاقة في الميادين الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتمكين المواطنين من متابعة فعاليات الحفل التاريخي لافتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر انطلاقه مساء اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن تجهيز الشاشات يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على إشراك المواطنين في هذا الحدث العالمي الذي يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة ويبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في دعم السياحة والحفاظ على التراث الإنساني.

وأشار عبدالحليم، إلى أنه تم تحديد مواقع الشاشات في الميادين الحيوية بكل مدينة، حيث جرى تخصيص ميدان ديوان عام المحافظة وميدان الساعة وميدان المحطة بمدينة قنا، وميدان الساعة بمدينة نقادة، وميدان العروسة بمدينة نجع حمادي، وشارع طراد النيل أمام هندسة كهرباء دشنا بمدينة دشنا.

وتابع محافظ قنا، وميدان العمري بمدينة قوص، والمنطقة المجاورة لمجلس المدينة بقفط، وميدان المحطة بمدينة أبوتشت، وشارع الجمهورية أمام الوحدة المحلية بمدينة فرشوط.

وأوضح محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين مواقع العرض وتوفير الأجواء المناسبة لاستقبال المواطنين.

وأشار عبدالحليم، إلى أن هذا الحدث يمثل فخرًا لكل مصري، ويعد رسالة حضارية للعالم أجمع تؤكد مكانة مصر التاريخية ودورها الرائد في صون إرثها الثقافي والإنساني.



الغربية

تُفتتح أعظم أيقونة حضارية في العالم، المتحف المصري الكبير اليوم أكبر متحف في العالم لحضارة واحدة، ليجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، ويجسد عظمة التاريخ المصري الممتد عبر آلاف السنين.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة أنهت استعداداتها الكاملة للمشاركة في الاحتفال بهذا الحدث التاريخي، من خلال تجهيز ١٢٥ شاشة عرض في الميادين والشوارع والأندية والمدارس ومراكز الشباب، ليتمكن أبناء المحافظة من متابعة لحظة الافتتاح مباشرة والمشاركة في فرحة الوطن.

محافظة الغربية تهنئ الشعب المصري العظيم بهذا الإنجاز الوطني الكبير، وتدعو الجميع للحضور إلى أماكن الشاشات ومتابعة البث الحي، لتكونوا جزءًا من هذه اللحظة التاريخية التي تُسجَّل بحروف من ذهب في صفحات تاريخ مصر.

الاسماعيلية

أعلنت محافظة الإسماعيلية، عن أماكن شاشات العرض التي تم تخصيصها لعرض البث المباشر لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، اليوم السبت.



وتم تجهيز عدد من الميادين العامة بالمحافظة بشاشات عرض ضخمة لنقل فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مباشر يوم غد السبت، بما يتيح للمواطنين متابعة الحدث في أجواء احتفالية مبهجة.



وأوضحت محافظة الإسماعيلية أن أماكن شاشات العرض على النحو التالى حي ثان مدينة الإسماعيلية (ميدان الممر)، وحي ثالث مدينة الإسماعيلية (ميدان عثمان أحمد عثمان) أمام مكتبة مصر العامة – (مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد) "مركز شباب الشيخ زايد"، مركز ومدينة فايد: (شاطئ الزهور)، مركز ومدينة القنطرة غرب: (ميدان العمدة) وسط مدينة القنطرة غرب "تقاطع التحرير مع الجيش"، مركز ومدينة القنطرة شرق (حديقة المنتزه) شارع التحرير بوسط مدينة القنطرة شرق، مركز ومدينة القصاصين الجديدة: (مركز شباب القصاصين).

الدقهلية

تنظم محافظة الدقهلية، مساء اليوم السبت، فعالية احتفالية كبرى بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي، لمواكبة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك في إطار الاحتفاء بالحدث التاريخي الذي تشهده البلاد ويتابعه العالم.

وأكد محافظ الدقهلية أن مصر تشهد نقلة تاريخية وتنموية في مختلف القطاعات بفضل القيادة الرشيدة والرؤية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأوضح أن الفعالية تعد تجربة فريدة تبرز فخر أبناء الدقهلية وارتباطهم بتاريخ الوطن، وترسخ الانتماء الوطني خاصة لدى الأجيال الجديدة،

وأوضح المحافظ ، أن الفعالية تهدف إلى إحياء التراث الحضاري والتاريخ العريق لمصر، والاحتفاء بهذا الإنجاز الوطني الكبير، من خلال عرض نموذج محاكاة لافتتاح المتحف المصري الكبير، وأشار إلى أن الاحتفال سيتضمن بثًا مباشرًا لحفل الافتتاح الرسمي للمتحف في القاهرة.

ولضمان مشاركة أوسع، أعلن "مرزوق" عن تركيب شاشات عرض عملاقة في الميادين الرئيسية بمختلف مدن وأحياء المحافظة، لتمكين المواطنين من متابعة فعاليات الافتتاح التاريخي.

وتشمل أماكن شاشات العرض :

أولا: شاشات العرض بنطاق مدينة المنصورة وتشمل المناطق التالية:

- شارع الجيش بميدان رمسيس أمام استاد المنصورة الرياضي.- شارع الجيش بجوار دار المناسبات - شارع الجيش بجوار مكتبة مصر العامة أمام ديوان عام المحافظة.- أمام قصر الثقافة .- شارع قناة السويس.- أمام نادي الجزيرة المشاية السفلية.- نهاية شارع جيهان أمام الحماية المدنية.

- هايبر سوبر توفير جهاز مستقبل مصر أمام مصنع المكرونة بشارع عبد السلام عارف.

ثانياً: شاشات العرض بمراكز ومدن المحافظة وتشمل:

- المطرية: ميدان الساعة .

- المنزلة: ميدان الأنصاري .

- الجمالية: ميدان النافورة بجوار الإسعاف.

- منية النصر: ميدان المحكمة وميدان مجلس المدينة.

- ميت سلسيل: ميدان المحطة.-- الكردي: حديقة سيدي غازي.- دكرنس: ميدان المستشفى.- محلة دمنة: ميدان مجلس المدينة.

- طلخا: شارع صلاح سالم أمام مسجد غنام.- بلقاس: ميدان مستقبل مصر، وأمام مصنع كوين.- جمصة: ميدان مجلس المدينة (أمون).- شربين: ميدان البحر- نبروة: ميدان الساعة أمام بنك اسكندرية .

- ميت غمر: ميدان بورسعيد، وشارع الحرية . السنبلاوين: ممشى السنبلاوين 3 شاشات.

- تمي الامديد: بجوار موقف تمي الأمديد .- بني عبيد: بجوار مجلس المدينة .

- أجا: بشارع الجلاء 2 شاشة عرض، وشاشة بمول مستقبل مصر بهية.- مركز المنصورة: ميدان الشهداء نزلة كوبري الجامعة.



اسيوط

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة استعدت للاحتفال بالافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي يعد أحد أبرز المشروعات الحضارية والثقافية في العالم، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل لحظة فخر لكل مصري ورسالة حضارية تؤكد قدرة الدولة المصرية على الإنجاز والعطاء.

92 موقعًا تم تجهيزها بشاشات عرض عملاقة

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن أسيوط أنهت جميع الاستعدادات لإتاحة الفرصة أمام المواطنين في مختلف المدن والقرى لمتابعة فعاليات الافتتاح في أجواء احتفالية مبهجة، من خلال 92 موقعًا تم تجهيزها بشاشات عرض عملاقة موزعة على مستوى المحافظة، تشمل 20 موقعًا في الأحياء والمدن، و45 موقعًا في الوحدات القروية، بالإضافة إلى 27 مركز شباب تم دعمها بشاشات إضافية لبث وقائع الحفل الرسمي والعروض الوثائقية والترويجية عن المتحف ومقتنياته الأثرية الفريدة التي تجسد عبقرية المصري القديم وإبداعه.

المحافظة تزينت بالأعلام واللافتات في الميادين

وأضاف المحافظ أن الاحتفالية الرئيسية بأسيوط تُقام اليوم في نادي أسيوط الرياضي، بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي المجتمع المدني والشباب، في مشهد يعكس اعتزاز أبناء أسيوط بحضارتهم العريقة وثقتهم في مستقبل وطنهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تزينت بالأعلام واللافتات في الميادين والشوارع الرئيسية احتفالًا بهذا الحدث العالمي الذي يرسخ مكانة مصر الثقافية.

كما وجه محافظ أسيوط الشكر للدكتورة ياسمين الكحكي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، لدعمها ومشاركتها في الأنشطة الفنية والثقافية المصاحبة للاحتفالات، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية والثقافية في ترسيخ الوعي الوطني والتعريف بتاريخ مصر العريق.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الثقافة تشارك بفاعلية في الاحتفالات من خلال تنفيذ ورش فنية وورش خزف وورش حكي بعدد من قصور الثقافة المنتشرة في ربوع المحافظة، بهدف تعزيز الوعي الأثري والثقافي لدى المواطنين وربط الأجيال الجديدة بتراثهم الوطني حيث تقدم فرقة أسيوط للفنون الشعبية عرضًا فرعونيًا مميزًا يُقدم لأول مرة خلال الفعاليات الرئيسية في نادي أسيوط الرياضي، ليعبر عن عظمة الحضارة المصرية ويجسد روح الانتماء والفخر الوطني.

وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استنفار كامل لتأمين مواقع العرض وتوفير أجواء آمنة ومنظمة للمواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان انسياب حركة المرور وجودة البث واستمراريته دون انقطاع، إلى جانب رفع كفاءة النظافة والخدمات العامة في جميع أماكن التجمعات.

واختتم اللواء دكتور هشام أبو النصر تصريحاته مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم حدث وطني وتاريخي يجسد عظمة مصر وريادتها الحضارية والثقافية، مضيفًا أن أبناء أسيوط يشاركون بكل فخر في هذا الحدث العالمي الذي يعد رسالة سلام وتنوير من أرض الكنانة إلى العالم أجمع.



