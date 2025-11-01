قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السكة الحديد تسيّر الرحلة الثلاثين لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع "العودة الطوعية"
300 مليون جنيه لرصف طريق مصر - إسكندرية الصحراوي احتفالا بالمتحف الكبير
المفتي مهنئا الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير : إنجاز تاريخي يجسد عبقرية المصريين
"مرقص باشا" حافظ كنوز المتحف الكبير | حكاية مصري منع الإنجليز من سرقة مقبرة توت عنخ أمون.. من هو؟
مصطفى الفقي: المتحف المصري الكبير سيكون ملتقى للعالم
وزير الخارجية الإيراني : لن نتفاوض على برنامجنا الصاروخي
رئيس ألمانيا يبدأ جولة إفريقية بزيارة مصر لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
الإعلام العالمي يتوحد للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير .. ماذا قال ؟
لقب وحيد.. أبرز المعلومات عن الجزائري المرشح لتدريب نادي الزمالك
منة القيعي تشارك في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير | خاص
صحيفة بريطانية: المتحف المصري الكبير .. السباق إلى الماضي يبدأ الآن
سفير الإمارات: المتحف الكبير صرح حضاري يجسد رؤية مصر العريقة للعالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

المفتي مهنئا الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير : إنجاز تاريخي يجسد عبقرية المصريين

د. نظير عياد
د. نظير عياد
عبد الرحمن محمد

تقدم فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بأسمى آيات التهنئة وخالص التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الافتتاح المهيب للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الحدث الفريد يمثل إنجازًا وطنيًّا وتاريخيًّا يعكس عظمة مصر وخلود حضارتها وعبقرية أبنائها عبر العصور.

وأوضح فضيلة المفتي أن هذا اليوم سيبقى علامة مضيئة في مسيرة الجمهورية الجديدة، ودليلًا على ما تمتلكه مصر من إرادة وقدرة على الإنجاز، يجسِّد عظمة شعبٍ صنع التاريخ، وحمل رسالة الإبداع إلى الإنسانية منذ فجر الحضارة.

وأشار فضيلته إلى أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرحٍ أثري يضم كنوز الماضي، بل هو رسالة حضارية خالدة تُعلن من جديد أن مصر ستظل قلب التاريخ النابض، ومهد الحضارة الإنسانية، وراعية الجمال والإتقان على مر الزمان.

وأكد فضيلته أن هذا الافتتاح العالمي يأتي تجسيدًا لما تشهده مصر في عهد فخامة الرئيس من نهضةٍ شاملةٍ تمتزج فيها الأصالة بالحداثة، وتتلاقى فيها رسالة الماضي المجيد مع طموحات المستقبل الواعد، لتبقى مصر دائمًا منارةً للحضارة، ومصدرًا للإلهام، وجسرًا يربط بين ماضي الإنسانية ومستقبلها.

وفي ختام تهنئته، دعا فضيلة المفتي المولى عز وجل أن يُديم على فخامة الرئيس نعمة التوفيق والسداد، وأن يُبارك في جهوده المخلصة لبناء وطنٍ قويٍّ مزدهرٍ، يحفظ للأجيال تراثها المجيد، ويصنع لها مكانًا رائدًا بين شعوب العالم.

نظير محمد عياد الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحف المصري الافتتاح العالمي

