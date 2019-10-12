المرصد السوري: مقتل 74 عنصرا من قوات "سوريا الديمقراطية" منذ بدء الهجوم التركي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمقتل 74 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية منذ بدء العملية العسكرية التركية في الأراضي السورية.





وذكر المرصد السوري (مقره لندن) في بيان نقلته قناة "العربية الحدث" الإخبارية أن قوات سوريا الديمقراطية أرسلت تعزيزات ومقاتلين إلى رأس العين وتل أبيض، مشيرا إلى أن "المدفعية التركية تستهدف منطقة رأس العين حيث أخرجت مركزًا طبيًا عن الخدمة، كما استهدفت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الكردي كانت تقل مدنيين".





وذكرت قناة "العربية الحدث" أن محيط مدينتي رأس العين وتل أبيض تعرض لقصف تركي مركز، مشيرة إلى أن وحدات من القوات الخاصة التركية تشارك في القتال على الأرض.



