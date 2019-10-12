أبرزها الطعمية ولغة الإشارة.. واتساب يضيف مجموعة (إيموشنات) جديدة لمنصته..صور

أطلقت شركة آبل الإصدار الثاني من الإصدار التجريبي (آي أو إس 13.2) بمجموعة كبيرة من الرموز التعبيرية (الإيموشنات) الجديدة.



ووفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية، يتضمن التحديث النهائي 59 رمزا جديدًا من بينها الفلافل (الطعمية) والأطراف الاصطناعية وأيضًا إيماءات لغة الإشارة.



وأضافت أنه من بين أحد أبرز الإضافات الجديدة لمجموعة الرموز التعبيرية على التطبيق هي مجموعة متنوعة من ألوان البشرة التي تمت إضافتها إلى الأشخاص الذين يمسكون بأيدي بعض فعلى سبيل المثال ستجد رمزًا لـ رجل ذو بشرة داكنة ممسكًا بيد رجل ذو بشرة بيضاء، وكانت واتساب تعمل على هذه الإضافة منذ عام كامل.



كما تضمن التحديث العديد من الرموز التعبيرية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة مثل الأذن التي يستخدمها ضعاف السمع والذراع والساق الميكانيكية والشخص الكفيف الذي يستخدم العصى للمشي والكراسي المتحركة والكلب المرشد والكراسي المتحركة وغيرها .