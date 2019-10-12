«الصحفيين العرب» يدين العدوان التركي على سوريا



واعتبر الاتحاد العام للصحفيين العرب الهجوم التركي على سوريا اعتداء صارخا على السيادة السورية ويتنافي تماما مع قواعد القانون الدولي.



وقد أدانت الجامعة العربية هذا العدوان التركي وقررت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا العدوان الوحشي على أراضي دولة شقيقة.



كما عقد مجلس الأمن اجتماعا لبحث هذا الهجوم الغادر الذي أدي إلى نزوح آلاف المدنيين السوريين.



وأصدرت الخارجية السورية بيانا تدين فيه هذا العدوان التركي الغاشم على سوريا حيث أن هذا العدوان يشكل انتهاكا صارخا وفاضحا للقانون الدولي وخرقا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد جميعها على احترام وحدة وسيادة سوريا.



إن الاتحاد العام للصحفيين العرب يؤكد على تضامنه الكامل مع الشعب السوري الشقيق ويعتبر العدوان الغادر التركي على الأراضي السورية يمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وتهديدا خطيرا لوحدة التراب السوري ويدعو كافة المنظمات الإعلامية الدولية وكذلك منظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا العدوان الغاشم .

دان الاتحاد العام للصحفيين العرب الهجوم الوحشي التركي على الأراضي السورية وهو الأمر الذي نتج عنه فرار عشرات الآلاف من السكان السوريين كما نتج عنه كثير من الضحايا خاصة الأطفال والنساء.