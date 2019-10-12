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أخبار العالم

4 قتلى و3 مصابين في إطلاق نار بـ نيويورك

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:58 م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
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أحمد محرم
أفادت صحيفة "نيويورك ديلي تايمز" الأمريكية بسقوط 4 قتلى و3 مصابين على الأقل في إطلاق نار داخل ناد اجتماعي في مدينة بروكلين بولاية نيويورك.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الأمريكية هرعت إلى موقع الحادث بعد ورود بلاغ بإطلاق النار، حيث وجدت جثث القتلى الأربعة، وثلاثة من المصابين بجروح غير خطرة.

ولم يتم إلقاء القبض على أي مشتبه به حتى الآن، وليس معروفًا عدد منفذي الهجوم، وتعكف الشرطة حاليًا على استجواب الشهود.
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