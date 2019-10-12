أحمد أبو الغيط يعلق على تحفظ قطر والصومال على مشروع جامعة الدول العربية بشأن سوريا

علق الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على تحفظ دولتي قطر والصومال على مشروع جامعة الدول العربية بشأن سوريا، قائلا «التحفظات عامة وشاملة تغطي القرار، وسوف يكتبون بها إلى الأمانة العامة مساء اليوم».



وقال أحمد أبو الغيط خلال عقب اجتماع طارئ لوزراء الخارجية لبحث العدوان التركي على سوريا، إن «هناك دول لديها رؤية للسيادة لا تبغي الوصول إلى الحدود التي يطرحها القرار، وبالتالي فلسفة التدرج في التحرك مع التعامل مع هذا الموضوع».



وعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم السبت، بناء على طلب مصر، وتأييد عدة دول وبالتشاور مع وزير خارجية العراق رئيس مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فى دورته الحالية، لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، والذي يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.