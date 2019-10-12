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فن

هشام عبد الخالق يكشف عن موعد تكريم الرئيس السيسي لأبطال فيلم الممر

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:55 م
فيلم الممر
فيلم الممر
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أحمد إبراهيم - شيري نبيل
كشف المنتج هشام عبد الخالق عن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال فيلم الممر في قاعة منارة بمناسبة نجاح الفيلم وردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عليه.

وقال هشام عبد الخالق لصدي البلد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر أن يكرم أبطال الفيلم غدا بقاعة المنارة بعد المردود الإيجابي الذى شهده الفيلم منذ عرضه وحتى الآن.

فيلم الممر يقوم ببطولته أحمد عز ومحمد فراج ومحمد الشرنوبي و اسماء أبو اليزيد وهند صبرى وأحمد رزق وتأليف وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث الفيلم حول حرب الاستنزاف وكيف كان الجيش المصرى يقاوم العدو ولم يستسلم بعد النكسة.
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