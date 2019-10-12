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رياضة

خاص..مفاجأة لـ الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:59 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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إسماعيل محمود
اقترب نادي الهلال السوداني من إقالة مديره الفني صلاح آدم من منصبه ، وذلك بسبب سوء النتائج مع الفريق في الدوري المحلي.

وكانت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا قد أوقعت النادي الأهلي المصري رفقة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي ، وبلاتينيوم من زيمبابوي.

وعلم "صدى البلد" من مصدر رفض ذكر اسمه أن إدارة نادي الهلال تناقش حاليًا إقالة صلاح آدم من منصبه ، وذلك بعد خسارته لمبارتين وتعادله مرة في أخر 3 مباريات له في الدوري السوداني، وأن الإتجاه السائد في الإدارة إقالة صلاح من منصبه .

ويستضيف النادي الأهلي نظيره نادي الهلال يوم 6 من شهر ديسمبر القادم في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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