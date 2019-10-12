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أخبار البلد

بمشاركة أجهزة استخبارات 44 دولة .. المخابرات العامة تنظم منتدى دوليا لمكافحة الإرهاب بالقاهرة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:48 م
صدى البلد
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نظم جهاز المخابرات العامة المصرية بالقاهرة، المنتدى الدولي الاستخبارى الأول لمكافحة الإرهاب يومي 8 و 9 أكتوبر الجارى. 
جاء ذلك بحضور وفود رفيعة المستوى تمثل أجهزة الأمن والاستخبارات في 44 دولة من مختلف دول العالم. 

ركزت المناقشات والأوراق العديدة التى تم طرحها خلال جلسات المنتدى على قضية تعزيز التعاون الأمنى فى مجال مكافحة الإرهاب، وما تشهده أنشطة التنظيمات الإرهابية من تطورات نوعية وبحث سبل المواجهة الفكرية لتلك التنظيمات خاصةً من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، كما رصد قنوات تمويل أنشطة هذه الجماعات. 

ويذكر أنه قد صدرت عن المنتدى عدة توصيات دعت لرفع مستوى التنسيق الدولى حول الأنشطة الإرهابية مع تجنب ربطها بأى عقيدة دينية باعتبار أن الإرهاب لا دين له.
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