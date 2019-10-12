بمشاركة أجهزة استخبارات 44 دولة .. المخابرات العامة تنظم منتدى دوليا لمكافحة الإرهاب بالقاهرة

نظم جهاز المخابرات العامة المصرية بالقاهرة، المنتدى الدولي الاستخبارى الأول لمكافحة الإرهاب يومي 8 و 9 أكتوبر الجارى.

جاء ذلك بحضور وفود رفيعة المستوى تمثل أجهزة الأمن والاستخبارات في 44 دولة من مختلف دول العالم.





ركزت المناقشات والأوراق العديدة التى تم طرحها خلال جلسات المنتدى على قضية تعزيز التعاون الأمنى فى مجال مكافحة الإرهاب، وما تشهده أنشطة التنظيمات الإرهابية من تطورات نوعية وبحث سبل المواجهة الفكرية لتلك التنظيمات خاصةً من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، كما رصد قنوات تمويل أنشطة هذه الجماعات.



