إليود كيبتشوج .. أول عداء في التاريخ ينهي ماراثون في أقل من ساعتين

وسط حالة من البهجة والانتصار احتفل العداء الكيني إليود كيبتشوج في فيينا بتحطيمه الرقم القياسي العالمى ليصبح بذلك أول شخص في التاريخ ينهى ماراثون في أقل من ساعتين.



وأنهى كيبتشوج البلغ من العمر 34 عاما، ماراثون فيينا في ساعة و59 دقيقة ،و 40 ثانية بفارق 20 ثانية كاملة.



وأنهى كيبتشوج ماراثون فيينا متجاوزًا حاجز الساعتين بفارق 20 ثانية كاملة، حيث وصل إلى خط النهاية في زمن قدره 1:59:40، ليكتب تاريخًا جديدًا في سباق الماراثون، حيث يمتد سباق الماراثون لما يزيد عن 26 ميلًا (42 كيلومترًا و195 مترًا)



وصرح كيبتشوج الفائز بماراثون لندن أربع مرات لبي بي سي بأن تحطيم الرقم القياسي جاء بعد 65 عاما من تحطيمه من العداء البريطانى روجر بانيستر.