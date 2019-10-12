منتخب النسائية يفوز على المصري القاهري

حقق منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة الفوز علي الفريق الأول للنادي المصري القاهري بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جرت بينهما في ختام المعسكر الثالث للمنتخب.





وقدم حفيدات الفراعنة أداء جيدا، وحرص حسين عبد اللطيف المدير الفني للمنتخب علي تجربة أكثر من لاعبة على مدار شوطي اللقاء.





انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني بهدف، سجلته نادين غازي في الدقيقة 28، وأضافت ليلي شريف الهدف الثاني في الدقيقة63، بينما نجحت هالة المحمدي لاعبة المصري القاهري، من تسجيل هدف فريقها الوحيد من ركلة حرة مباشرة، قبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة.





وعقب نهاية المباراة، عبرت الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف علي الكرة النسائية، عن سعادتها بالمستوى الذي ظهر به المنتخب، وأكدت على ظهور بصمات الجهاز الفني على الأداء الفني والبدني للاعبات.





وأكدت عبد الحق على حرصها على تجميع المنتخب لمدة يومين أسبوعيا، في موعد لا يتعارض مع مسابقة الدوري.



