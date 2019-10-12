حسام زكي: الوضع السوري معقد في وجود داعش

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الوضع السوري مقعد للغاية، نظرا لما حدث عليها طوال الـ8 سنوات الماضية، لافتا إلي أن تنظيم داعش الإرهابي سبق أن سيطر علي جزء كبير من الدولة السورية لوقت طويل.



وتابع، "زكي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "لبني عسل" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن مسئولية خروج عناصر داعش من السجون هي مسئولة تركيا وقيادتها، ما يظهر وجهه الحقيقي أمام العالم وتحميلها مسؤولية اي عمل ارهابي تقوم به داعش.



وأشار إلى أن هناك مقترحا بتشكيل لجنة لمناقشة التدخلات التركية في الشئون العربية، التي تم الموافقة عليها وجاري تشكيلها، وستكون مشابهة للتدخلات الإيرانية بالمنطقة العربية.