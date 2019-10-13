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بين الناس

انقذونا من طريق الموت.. أهالي بنها يطالبون بسرعة رصف وإنارة طريق خط 12 بلتان

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمد الروبي، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، للمسئولين بسرعة رصف وإنارة طريق خط 12 بلتان بمدينة بنها محافظة القليوبية بعد أن شهد العديد من الحوادث راح ضحيتها العديد من المواطنين.

قال فى رسالته: لم يقم المسئولون بإرسال موظفي الطرق لتسوية الطريق وإنارته، ما أدى لوقوع حوادث عدة، وإزهاق أرواح المواطنين، ومنها الحادث الأليم يوم الأحد الموافق 29 /9 /2019 الذي أدى إلى إزهاق أرواح أربع فتيات، وإصابات خطيرة لأشخاص آخرين، ولكن الموت يأتي دون إنذار، وكان هذا الطريق دائم الحوادث، ولكن المسئول لم ينتبه لما حدث من قبل، وكانت من بين المتوفين «عروس» كانت تستعد لحفل زفافها، لذلك نرجو من المسئولين سرعة إنقاذنا.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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