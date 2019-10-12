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تعليم

أكثر من 107 آلاف تقدموا عبر بوابة وظائف التعليم.. والمتطوعون تعدوا الـ 912

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:53 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن أكثر من 107729 سجلوا على البوابة الالكترونية للتقديم في الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ إنطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن طلبات التسجيل للتأهيل لوظيفة بلغت أكثر من 106817 طلبا مقدما على البوابة الإلكترونية، فيما بلغت طلبات الرغبة في التطوع أكثر من 912 طلبا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد من سجل من العاملين بالفعل (موظفين) بلغ 3806، فيما بلغت عدد طلبات من لا يعمل 103438 على البوابة الإلكترونية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد طلبات الذكور المسجلين لبياناتهم بلغوا 35474 طلبا فيما بلغت عدد طلبات الإناث 72255 طلبا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم أن عدد شباب الخريجين الذين سجلوا بياناتهم بلغوا 107244 شابا/فتاة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا بياناتهم 485 طالبا/ طالبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تمت إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًا إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.
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