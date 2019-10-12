تصفيات يورو 2020 .. بونوتشي يقود إيطاليا أمام اليونان

كشف روبرتو مانشينى المدير الفنى لمنتخب إيطاليا عن تشكيل منتخبه قبل خوض لقاء منتخب اليونان، ضمن منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".



ويغيب عن لقاء اليوم من منتخب إيطاليا لورينزو بيليجريني وستيفانو سينسي وأليساندرو فلورينزي بسبب الإصابة.



وجاء تشكيل منتخب إيطاليا على النحو التالى:



حراسة المرمى: دوناروما



خط الدفاع: دا امبروزو - بونوتشى - أتشيربى - سبينازولا



خط الوسط: فيراتى - جورجينيو - باريلا



خط الهجوم: كييزا - ايموبيلى - إنسينى

