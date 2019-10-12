Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تصفيات يورو 2020 .. بونوتشي يقود إيطاليا أمام اليونان

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:16 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
كشف روبرتو مانشينى المدير الفنى لمنتخب إيطاليا عن تشكيل منتخبه قبل خوض لقاء منتخب اليونان، ضمن منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ويغيب عن لقاء اليوم من منتخب إيطاليا لورينزو بيليجريني وستيفانو سينسي وأليساندرو فلورينزي بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا على النحو التالى:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دا امبروزو - بونوتشى - أتشيربى - سبينازولا

خط الوسط: فيراتى - جورجينيو - باريلا

خط الهجوم: كييزا - ايموبيلى - إنسينى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مباراة إيطاليا وأرمينيا في تصفيات يورو 2020

التشكيل.. إنتر وميلان يحشدان قوتهما الضاربة لديربي ميلانو في الدوري الإيطالي

دجيكو وكلويفرت يقودان روما أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

دجيكو يقود هجوم روما أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

لأول مرة.. تفاصيل اختيار اسم وشعار العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

محمد صلاح يكشف كواليس تصويرغلاف GQ مع العارضة البرازيلية.. شاهد

العيلة الاورانج.. زوجة تامر هجرس تخطف الأضواء من ابنتها بـ جمالها

اخبار الفن.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل.. دعاء صلاح تهاجم منتقدي محمد صلاح.. اعتقال ممثلة أمريكية

خاص..مفاجأة لـ الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

إغراق أنفاق محافظة القاهرة بالمياه.. لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة