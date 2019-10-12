Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يكشف الطرف الوحيد المستفيد مما يحدث في سوريا.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:39 م
عدوان تركيا على سوريا
عدوان تركيا على سوريا
Advertisements
حمزة شعيب
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تنظيم داعش الإرهابي المستفيد الوحيد مما يجري في المنطقة بعد العدوان التركي على سوريا.

وأضاف موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستحق إطلاق هاشتاج ضده؛ بسبب ما يمارسه ضد الأشقاء في سوريا من قتل وإعدامات وتهجير، لافتًا إلى أنه يتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي.

وأطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج «#السفاح_اردوغان» اليوم، مطالبًا متابعيه بضرورة متابعة الهاشتاج والاشتراك فيه بكثافة.

وطالب الإعلامي أحمد موسى، متابعيه بدعم صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ بسبب تعرضها لهجمات إلكترونية من جانب جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف موسى أن الصفحة تزعجهم؛ لذلك يسعون لغلقها، موضحًا :«الصفحة عليها مئات الآلاف، ادعموا صفحتنا الرسمية؛ لأن الجماعة الإرهابية عايزة تقفلها بأي شكل من الأشكال».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عماد أبو هاشم يفضح الإخوان.. أحمد موسى يواصل تعرية الجماعة الإرهابية

مستنيكوا.. أحمد موسى: الخونة قالوا هيعدموني يوم الجمعة ..فيديو

هاشتاج # أردوغان_حرامي يتصدر تويتر.. ومغردون: هو والدواعش وجهان لعملة واحدة

بعد تصدر هاشتاج #اردوغان_حرامى فى معظم الدول العربية.. مغردون: مش من حقك تسرق غازنا

رواد تويتر يتفاعلون مع هاشتاج أردوغان حرامي: ‏يسقط كل من خان أتراك وإخوان‎

مستشار ترامب السابق: داعش المستفيد الأول من هجوم تركيا على سوريا.. فيديو

ترشيحاتنا

منى فاروق توجه رسالة مؤثرة لوالدتها في عيد ميلادها .. شاهد

العيلة الاورانج.. زوجة تامر هجرس تخطف الأضواء من ابنتها بـ جمالها

جرائم أردوغان.. مرتزقة تركيا يعدمون المدنيين الأكراد بالرصاص.. فيديو

فضيحة في قنا.. مدير مدرسة حاصل على دبلوم

جمال الغندور يكشف حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

Advertisements

الموت يفجع إبراهيم عبدالخالق لاعب الإنتاج الحربي

بعد القرار الجمهوري.. برلماني يعلن عن مفاجأة حول تقديم حوافز إضافية للعاملين بقطاع الأعمال

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بملعب مباراة جينيراسيون

خاص..مفاجأة لـ الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

ننشر فيديو لحظة تعدى قاتل طالب المنوفية على الفتاة وتدخل محمود البنا

بشرى سارة لمصنعي الحديد.. حكم نهائي باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

طفح الكيل.. طارق حامد يوجه رسالة غامضة لـ الزمالك قبل مباراة الأهلي..شاهد

إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى خلال 6 أشهر.. تعديل جديد في قانون الخدمة المدنية

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة

شاهد لحظة قتل أحمد راجح لـ محمود البنا طالب المنوفية بسبب الدفاع عن فتاة

الكاف يهدد الأهلي والزمالك بـ الحرمان من البطولات الأفريقية .. اعرف السبب

استخدموا مطواة ومواد حارقة .. النائب العام يحيل المتهمين بقتل محمود البنا طالب المنوفية للمحاكمة العاجلة .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة