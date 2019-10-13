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تعليم

حرب أكتوبر في الوثائق العبرية.. ندوة بآداب القاهرة .. اليوم

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامى
تنظم كلية الآداب جامعة القاهرة ندوة بعنوان " حرب أكتوبر في الوثائق العبرية" اليوم، الأحد، بمدرج ٧٤ بمبني كلية الآداب الرئيسي الساعة ١١- ٢ ظهرا.

ويأتي ذلك في إطار احتفالات جامعة القاهرة بانتصار أكتوبر ١٩٧٣ وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

يتحدث في ندوة" حرب أكتوبر في الوثائق العبرية" نخبة من أساتذة اللغة العبرية وآدابها بجامعتي القاهرة وعين شمس الذين قاموا علي ترجمة تلك الوثائق من اللغة العبرية إلي اللغة العربية، يتقدمهم صاحب المشروع الأستاذ الدكتور ابراهيم البحراوي، هذا فضلا عن سيادة اللواء وائل عبدالحكيم ربيع.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، شهد احتفالية بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والنواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

أشار الدكتور محمد عثمان الخشت، إلى أن جامعة القاهرة حريصة على إحياء ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة التي تعد فخر لكل مصري وملحمة عربية، استطاع خلالها جيش مصر أن يسترد كرامته وأرضه ويعيد الثقة لكل العرب.
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