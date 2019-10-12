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ديني

الإفتاء توضح حالتين لحكم زراعة الشجر داخل المقابر

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:58 م
الإفتاء توضح حالتين
الإفتاء توضح حالتين لحكم زراعة الشجر داخل المقابر
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القسم الديني
ذكرت دار الإفتاء أنه يجوز زرع الأشجار داخل المقابر، فقد ورد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يستفاد منه أن وجود الأشجار والنباتات في المقابر مندوب إليه.

وأوضحت أن الميت يستفيد بتسبيحها ما دامت رطبة وتخفف عنه، مشيرة إلى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾[الإسراء: 44]، غير أنه يُتَحَرَّز عن زراعتها عند الأجساد غير البالية لئلَّا تتأذى بها.

يذكر أن الإمامين البخاري ومسلم رويا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، في وضع النبي صلى الله عليه وسلم شقي جريدة النخل على القبرين وقوله: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ومن العلماء من قال إنه أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وأما إذا قصد بغرس الأشجار أن يستظل بها من جاء إلى المقبرة لدفن الأموات فهو فعل حسن، وصدقة جارية.
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