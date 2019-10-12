خبير عسكري سوري يفضح أردوغان: حصل على تمويل قطري لشن الحرب على سوريا

قال الخبير العسكري السوري، العميد علي مقصود، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضع خطة للتدخل العسكري في سوريا منذ عام 2011، بعد السماح للناتو بالتدخل العسكري السافر في الأراضي الليبية، تحت ذريعة حماية المدنيين وتوفير الأمان لهم.



وتابع الخبير العسكري السوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن خطة أردوغان تضمنت دعم جبهة النصرة، للسيطرة على العديد من المناطق في سوريا، وفقا لخطط الاحتلال التي يتمناها.



وأشار إلي أن تركيا حصلت على تمويل حربها على شمال سوريا من دويلة قطر، وتهدف من هذه الحرب قتل قيادات الأكراد في الشمال السوري.