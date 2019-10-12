محمد بن زايد يستقبل رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي



استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، لدى وصولهما مطار الرئاسة عائدين من روسيا، بعد نجاح رحلة المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد، طبقا لقناة "سكاي نيوز" مساء اليوم السبت، المنصوري على سلامة العودة من رحلته الناجحة والموفقة إلى محطة الفضاء الدولية، مشيدا بـ"الروح العالية والهمة الكبيرة وقوة الإرادة التي ظهر بها خلال كل مراحل هذه الرحلة، مما أسهم في نقل صورة طيبة عن الإمارات وشعبها إلى العالم كله، وأكد ريادتها وقوة إرادتها للمشاركة في مسيرة التقدم الإنساني".

كما أثنى على النيادي "وما أظهره من حماس وإخلاص في مساندة أخيه هزاع قبل الرحلة وأثناءها، مؤكدا أن العمل بروح الفريق الواحد هو أساس النجاح والتفوق".

وفور دخول الطائرة الخاصة التي تقل هزاع المنصوري وسلطان النيادي أجواء دولة الإمارات، رافقتها طائرات حربية تكريما لهما و ترحيبا بعودتهما إلى الإمارات.

كما قدم فريق "فرسان الإمارات" عرضا جويا رافق هبوط الطائرة، حيث كان في الاستقبال ذوو رائدي الفضاء على أرض المطار.