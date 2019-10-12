ياسمين علي تدندن أغنية طير بينا يا قلبى لـ محمد فوزي.. فيديو

نشرت المطربة الشابة ياسمين على، مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"وظهرت ياسمين على وهى تدندن أغنية "طير بينا ياقلبى" لـ الفنان الراحل محمد فوزى وعلقت قائلة "أغنية "#طير_بينا_ياقلبى #محمد_فوزى #اغانى_بحبها#دندنة# طرب#ياسمين_على"جدير بالذكر أن احدث أعمال ياسمين علي فيديو كليب فرصه تتغير، حب زمان، يا بتاع الورد ، وأغنية تفاءلوا بالخير تتر مسلسل أمر واقع.كما قامت ياسمين علي بغناء تتر مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن" و تتر المقدمة والنهاية لمسلسل "بيت السلايف".