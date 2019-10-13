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برلمان

ارتفاع كبير في أسعار الحديد لهذا السبب

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:59 ص
أسعار الحديد
أسعار الحديد
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عبد الرحمن سرحان
حذر النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، من تداعيات استمرار فرض رسوم وقائية على خامات الحديد "البليت"، لما سيؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار بشكل كبر.

وقال النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن فرض رسوم على واردات الحديد خام بليت، سيكون له تأثير سلبي على السوق العقاري، لارتفاع أسعار الحديد، الذي يؤدي بالكاد إلى ارتفاع جميع مستلزمات البناء.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن القرار يمثل خطورة على مستقبل الاستثماري العقاري، والذي يعاني تلقائيًا من وجود تراجع.

وطالب النائب عاطف مخاليف، من الحكومة بمراجعة الرسوم على خامات البليت، وتخفيضها إلى 7 أو 8 % بدلا من 15%.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا، كانت قد قضت بقبول 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب، وألغت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".

وحملت الطعون أرقام، 88688 , 89002 , 89003 , 89004 , 89005 , 89006 , 89007 ,89008 لسنة 65 قضائية عليا ، مختصمة شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشي للحديد والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر .

وقالت الطعون، إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم علي خامات البيلت ، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومي ، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد .
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