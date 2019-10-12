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أحمد أبو هشيمة يعلن تدويل قضية المصريين المعتقلين في قطر .. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:32 م
أحمد أبو هشيمة
أحمد أبو هشيمة
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي عمرو أديب أن كل من يحضر محاكمة المصريين على سالم ووليد عبد العزيز يؤكد أنها مجرد مسرحية للانتقام من المصريين؛ موضحا انه يجب أن يتم الاهتمام بالمصريين لانهما متهمان بالتخابر بايعاز من مصر والسعودية.

من جانبه قال رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، ويقدمه «عمرو أديب»، انه من الافلاس أن يتم اتهام اثنين مصريين يعملان في مؤسسة مدنية بالتخابر، موضحا أن بين سبورت تحقد على المصريين ولا تريد ان تكون هناك قناة مصرية منافسة لهم .

وناشد أبو هشيمة المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الهجرة بتصعيد الأمر عالميا، موضحا أنه تم التعاون مع مجموعة من المحامين العالمين لتدويل القضية ليحصل المصريان على حقوقهما ويتم اطلاق سراحهما.
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