الزمالك يواجه جينيراسيون بحضور جماهيري على ملعب السلام

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا تقام في ملعب السلام.



وأضاف هاني حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المباراة ستشهد حضورا جماهيريا بواقع 5 آلاف مشجع وسيتم إقامتها يوم 24 أكتوبر الجاري.



واختتم الإعلامي هاني حتحوت، أن الزمالك سيسعى بالحصول على موافقة لزيادة الجمهور بواقع 10 آلاف مشجع إضافي حتى يصل العدد الإجمالي إلى 15 ألف مشجع.