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رياضة

من معسكر المنتخب .. أول تعليق لطارق حامد عن حقيقة خلافه مع الزمالك

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:31 ص
طارق حامد لاعب الزمالك
طارق حامد لاعب الزمالك
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ريهام بكير
فجر أحمد يحيى، وكيل طارق حامد لاعب الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ما كتبه اللاعب عبر السوشيال ميديا، وجاءت رسالته كالأتي: "انتظرت وصبرت كثيرا من أجل ما احبهم ويحبونني ولكن طفح الكيل ولن اصمت مرة اخرى"

وقال يحيى إنه تواصل مع اللاعب أثناء وجود في معسكر منتخب مصر، مؤكدا له أن الرسالة ليس لها علاقة بنادي الزمالك، كما فسرها العديد من الجماهير واللاعب علاقته جيدة بمرتضى منصور  رئيس القلعة البيضاء.

وأضاف عبر برنامج الزمالك اليوم ، طارق حامد أحد كباتن الفريق ، وفي حالة وجود مشكلة ، لن يتأخر أو يمنعه شئ في التواصل مع المسؤولين، خاصة أن علاقته بأمير مرتضى المشرف على الكرة جيدة جدا، ومع رئيس النادي ايضا.
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