رغم رد وكيله .. الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع طارق حامد

كشف أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي عن حقيقة التعاقد مع طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر عقب المناوشات الحادثة في الأيام الحالية من اللاعب نحو مستقبله مع الأبيض.



وقال توفيق خلال تصريحاته على فضائية أون سبورت في برنامج ملعب اون الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، إنه لا يوجد نية للتعاقد أو مفاوضة حامد، حيث إن مركز اللاعب يغطيه العديد من اللاعبين المميزين في الفترة الحالية.



وأضاف توفيق أن طارق حامد لاعب قوي، ولكن الأهلي يملك اليو ديانج وحسام عاشور كابتن الفريق، حمدي فتحي وأسماء قوية تستطيع أن يتغلب عليها من هو متواجد بالملعلب.



جدير بالذكر أن وكيل طارق حامد رد على ما كتبه اللاعب عبر موقعه الرسمي انستجرام، وقال أن ما كتبه اللاعب ليس له علاقة بالزمالك أو تعديل عقد اللاعب.