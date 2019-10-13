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فن

رقص مصطفى فهمى مع ابنته فى حفل زفافها .. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:57 ص
أحمد البهى
احتفل الفنان مصطفى فهمي بزفاف ابنته دينا، مساء أمس، فى حفل زفاف اقتصر فيه الحضور على عدد كبير من أصدقاء وأقارب العروسين.

وقد انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعى فيديو مسرب من حفل الزفاف أثناء رقص مصطفى فهمى مع ابنته.

يشار إلى أن مصطفى فهمي غاب عن دراما رمضان 2019، إذ لم يشارك في أي عمل، وكان آخر أعماله مسلسل "مليكة" مع دينا الشربيني الذي عرض في رمضان 2018.


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