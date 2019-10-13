أمير وأحمد على قلبكم .. مرتضى منصور يعلق على رسالة طارق حامد .. فيديو

أجرى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ، اتصالا هاتفيا ، بمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للحديث عن أزمة طارق حامد لاعب الفريق الابيض والمتواجد حاليا في معسكر الفراعنة ببرج العرب.



وكتب اللاعب عبر السوشيال ميديا رسالة وهي "انتظرت وصبرت كثيرا من أجل ما احبهم ويحبونني ولكن طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".



وكشف مرتضى منصور عن تفاصيل المكالمة الهاتفية عبر برنامج الزمالك اليوم ، قائلا ، البدري أكد لي أن رسالة اللاعب ليس مقصودا بها الزمالك، ووكيل اللاعب أيضا أكد ذلك، وأخيرا "معلييش فلوس لحد".



وقال رئيس الزمالك ردا على انتقاد أمير مرتضى المشرف على الكرة ، "مش ده أمير مرتضى اللي خد 3 بطولات قاعد على قلبكم، وأنا قاعد على قلبكم وأخوه قاعد على قلبكم".



وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد صرح سابقا ، بأن هناك 5 لاعبين سيتم تعديل عقودهم، وهم محمود علاء وطارق حامد ومحمود جنش ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة، حيث إنه لن يسمح أن يحصل أى لاعب جديد على عقود أعلى منهم.