مفاوضات كهربا .. مدير التعاقدات بالأهلي يكشف مطالب فايلر للفريق

فجر أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي مفاجأة عن تعاقد المارد الأحمر مع نجم الزمالك السابق محمود عبد المنعم كهربا.



وقال توفيق خلال تصريحات تليفزيونية، إن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، لم يطلب من المسؤولين التعاقد مع أي لاعب حتى الآن، ولن يتم التعاقد مع لاعبين بدون رغبة المدرب.



وأضاف توفيق أنه لم يتم مراسلة نادي الافيس البرتغالي الذي يلعب له كهربا الآن، ولا يوجد أي مفاوضات الآن مع اللاعب ولم يكن من قبل.



وتابع:" كهربا لاعب مميز ولكن لم يصدر أي قرار حتى الآن من الجهاز الفني والإداري الأهلي بالتفاوض معه، ولم يتم عرضه على الأهلي في الفترة السابقة، وكل ما يقال شائعات واجتهادات.