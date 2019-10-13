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رياضة

مرتضى منصور يصدم الأهلي وجماهيره بعقوبة التعاقد مع كهربا .. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:07 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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ريهام بكير
علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تصريحات مسئولي النادي الأهلي، التي تضمنت أن القلعة الحمراء لم تتفاوض مع محمود كهربا، وفي حالة الرغبة في التعاقد معه سيتم الحديث مع ناديه البرتغالي أفيس.

وقال مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك اليوم، إن النادي الأهلي في حالة التعاقد مع كهربا سيتم توقيع الإيقاف عليه، وأنه سيوصل اللاعب إلى مقر الأهلي بنفسه، لكنه لن يترك حق الزمالك في كهربا بعد هروبه إلى البرتغال.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه سيكشف عن بعض الأمور التي تخص اللاعب محمود كهربا أثناء تواجده داخل فريق الزمالك في الأيام القليلة القادمة.
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