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رياضة

كرة القدم vs السياسة.. ليفربول يحصل على ضمانات لحماية محمد صلاح في قطر

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:23 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ريهام بكير
كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن فريق ليفربول بطل أوروبا والمحترف بصفوفه المصري محمد صلاح حصل على ضمانات قبل رحلة الفريق إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بعدم استغلال نجمه في أي أغراض دعائية.

ويشارك ليفربول ممثلا لقارة أوروبا في البطولة المقامة في الفترة ما بين 11 و21 ديسمبر المقبل، علما أنها نسخة المونديال الأولى التي تستضيفها قطر.

ومن المقرر أن يشارك ليفربول في كأس العالم للأندية، بداية من الدور نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من مباراة ربع النهائي بين مونتري المكسيكي والفائز من مباراة السد وهينجين.

ووفقا لتقرير نشرته شبكة سكاي نيوز ، فان ليفربول تم إبلاغه بأن صلاح سيحظى بمعاملة مماثلة لزملائه في الفريق الإنجليزي، ولن يتم استغلاله لأي أغراض دعائية ، بعد تحذير الاتحاد الدولي "فيفا" لقطر.

وقطعت مصر، إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر عام 2017، بعد تورط الأخيرة في دعم وتمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وكان وجود صلاح ومشاركته في أحداث رياضية قد تم تسييسه في الماضي، فقد أثار جدلا عندما حضر مأدبة غداء مع الزعيم الشيشاني رمضان قادروف، حيث تم منحه شهادة مواطنة فخرية أثناء انعقاد معسكر تدريبي للمنتخب المصري قبل انطلاق بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وتعرض صلاح لانتقادات دولية بعدها، نظرا للسجل السيئ لدى قادروف في ملف حقوق الإنسان.

وتضمن التقرير ، علاقة السياسة وكرة القدم التي باتت قضية متنامية، بدءا من تعرض اللاعب الألماني ونجم أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل لانتقادات في ألمانيا بسبب صورة جمعته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2018.

كما تعرض أوزيل لانتقادات بعد قيامه لاحقا بدعوة أردوغان كشاهد في حفل زفافه.

وفي السياق ذاته، عانى النجم الأرمني ولاعب أرسنال هنريك مختاريان من تداعيات السياسة على الرياضة، حيث اضطر إلى التغيب عن نهائي الدوري الأوروبي أمام تشيلسي بسبب التوتر بين الدولة المضيفة أذربيجان وموطنه أرمينيا.
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