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اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 13-10-2019

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:55 ص
عملات اجنبية
عملات اجنبية
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علياء فوزى
شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الأحد 13 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد

وبلغ سعر الدولار نحو 16.21 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.87 جنيه للشراء 18.01 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 19.83 جنيه للشراء و19.98 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصري

وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.32 جنيه للشراء و16.46 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.08 جنيه للشراء و15.19 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري

بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.
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