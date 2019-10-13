لما كنا طايرين من الفرحة عشان اتجوزنا.. علا رشدى تستعيد ذكرى حفل زفافها مع أحمد داود

وفي عام 2010 تزوجت علا رشدى من أحمد داود، وأنجبت منه طفلين.





شاركت الفنانة علا رشدى، زوجة الفنان أحمد داود، جمهورها بصورة من حفل زفافهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام".وعلقت علا رشدى: "لما كنا طايرين من الفرحة حرفيًا عشان اتجوزنا.. لا دا مش فوتوشوب".ونالت الصورة إعجاب كبير من متابعى علا رشدى، وجاءت أبرز التعليقات: "يا جمالكم والله، ربنا يخليكوا لبعض" تجننوا".