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فن

لما كنا طايرين من الفرحة عشان اتجوزنا.. علا رشدى تستعيد ذكرى حفل زفافها مع أحمد داود

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:31 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
شاركت الفنانة علا رشدى، زوجة الفنان أحمد داود، جمهورها بصورة من حفل زفافهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت علا رشدى: "لما كنا طايرين من الفرحة حرفيًا عشان اتجوزنا.. لا دا مش فوتوشوب".

ونالت الصورة إعجاب كبير من متابعى علا رشدى، وجاءت أبرز التعليقات: "يا جمالكم والله، ربنا يخليكوا لبعض" تجننوا".

وفي عام 2010 تزوجت علا رشدى من أحمد داود، وأنجبت منه طفلين.

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