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رياضة

فرمان جديد من حسام البدرى بشأن لاعبى الأهلى والزمالك فى منتخب مصر

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:25 ص
حسام البدري
حسام البدري
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عمرو الحلوانى - نور عادل
قرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر مشاركة جيمع اللاعبين فى مباراة بتسوانا الودية المقرر إقامتاه غدا " الإثنين " بملعب برج العرب فى إطار الاستعداد لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021 .

واستقر حسام البدرى على مشاركة لاعبى الأهلى والزمالك فى ظل رفضه التام إراحة عدد من اللاعبين قبل مواجهة الفريقين معا المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز .

وكانت هناك بعض الأصوات تنادى بإراحة عدد من لاعبى الأهلى والزمالك فى مواجهة بتسوانا ، إلا أن البدرى يرفض هذا بشكل قاطع فى ظل رغبته فى تحقيق أكبر استفادة ممكنة خلال مواجهة الغد من أجل الإعداد للفترة المقبلة الصعبة والتى ينافس فيها منتخب مصر بمنافسات التصفيات الإفريقية وتصفيات كأس العالم .

وتعد مواجهة منتخب مصر وبتسوانا هى أول مباراة لحسام البدرى بعد توليه مسئولة تدريب المنتخب خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تم إقالته من تدريب الفراعنة عقب خروج منتخب مصر من منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية 2019.
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