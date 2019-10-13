كارثة.. الإفراط في تناول هذه الفاكهة يسبب مشاكل في القلب

أضرار عديدة ل لإفراط فى تناول البطيخ الأصفر لصحتك فهو يحتوي على مادة كيميائية نباتية ، مثل السترولين والليكوبين. هذه المواد الكيميائية في البطيخ تجعله جيد لصحتنا لكنه فى المقابل هناك أضرار غير متوقعة تجعلك إذا لاحظت أيًا من الآثار الجانبية عقب تناوله عدم الانتظار لمرورها ببساطة الذهاب إلى طبيبك فورا ..





وفقا لموقع هيلث يحتوي البطيخ على نوع خاص من السكر يسمى السوربيتول. الناس ، الذين لا يتحملون السوربيتول يكونون اكثر عرضة للاصابة بالاسهال.





وتعد من ابرز اضرار البطيخ الأحمر غنية بالليكوبين لذلك يجب عدم استهلاكه بكميات كبيرة.. قد يؤدي إلى الغثيان والانتفاخ والإسهال والقيء وعسر الهضم والغازات.





يحتوي البطيخ الاصفر على نسبة عالية من البوتاسيوم تناولها بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.





يؤدى الاستهلاك المفرط للبطيخ إلى انخفاض في مستوى ضغط الدم في الجسم . إذا كان الشخص يعاني من انخفاض ضغط الدم ، فمن الأفضل تجنب البطيخ بجميع أشكاله.





يمكن أن يسبب الأفراط فى استهلاك البطيخ الأصفر أيضًا ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص. وهي طفح جلدي ويصاب الأشخاص الذين يستهلكون البطيخ بكميات كبيرة بمشاكل في الأعصاب والعضلات والكلى.





ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الأفراد الذين لديهم حساسية من البطيخ خاصة الأصفر ويجب عليهم تجنب استهلاك البطيخ الأصفر أو البطيخ من أي نوع.





بعض ردود الفعل الشائعة للحساسية التي قد تنشأ بسبب البطيخ الأصفر هي السعال المستمر ، واللسان أو الحكة الحكة ، وتشنجات المعدة ، وآلام في المعدة ، والغثيان والقيء ، إلخ.





يحتوي البطيخ الاصفر على أرجينين وهو حمض أميني يلعب دورًا مهمًا في تحسين الصحة الجنسية وعلاج ضعف الانتصاب. كما أنه فعال لتوفير الراحة من آلام الصدر ، والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم ، ومنع الالتهابات ، وما إلى ذلك





ومع ذلك ، فإن الكثير من الأرجينين أيضا سيء ويسبب آثار جانبية مثل آلام البطن ، والنفخ ، والإسهال ، والنقرس ، والحساسية ، وتفاقم الربو ، وما إلى ذلك اضرار البطيخ من الأفضل تناول البطيخ بكمية معتدلة.



